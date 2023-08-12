Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köydeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köydeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye ilk olarak Orman İşletme personelleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesinin ardından söz konusu alana 30 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 50 jandarma, Sivil Toplum Gönüllüleri, vatandaşlar, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ve 1 helikopter havadan müdahalesini sürdürmeye devam ediyor.

Bölgedeki görevli personeller ve vatandaşların yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.