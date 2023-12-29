Bingöl'de Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı

BİNGÖL'de, midibüsün yoldan çıktığı kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Diyarbakır kara yolu, Abalı mevkisinde meydana geldi. Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı Öz Bingöl Turizm'e ait midibüs, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Midibüsteki 27 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)