Bingöl'de 13 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 13 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Genç ilçesi kırsalındaki arazide arama yapan ekipler, toprağa gömülü 13 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptığı aramada 1 tabanca, 1 şarjör ve 10 mermi ele geçirdi, araçtaki Y.A, Z.S ve M.F.B'nin üst aramasında ise bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.