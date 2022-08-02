İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, " Türkiye'de kötü yönetim sebebiyle vatandaş karamsar, gençler umutsuz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Doğru ekonomi politikaları ve iyi bir yönetimle ülkemizin geleceği çok parlak. Türkiye'den çok umutluyum" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Türkiye'de kötü yönetim sebebiyle vatandaş karamsar, gençler umutsuz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Doğru ekonomi politikaları ve iyi bir yönetimle ülkemizin geleceği çok parlak. Türkiye'den çok umutluyum" notu ile sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"EĞER DOĞRU YÖNETİLİRSE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

"Genelde biz ekonomistler günlük problemleri tespit edince çok karamsar bir hava oluşuyor. Haklı olarak da vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılıyor. Türkiye'de özellikle gençlerimize çok iyi bir fırsat sunamadığımız ayrıca demokratik bir ortam yaratamadığımız için gençlerimiz çok umutsuz. Birçoğu yurtdışına gitmenin yollarını arıyor. Onları da haksız bulamıyorum açıkçası. Ama şunu da söylememe müsaade edin, Türkiye gerçekten potansiyeli olan bir ülke ve kaynakları olan bir ülke. Eğer doğru yönetilirse Türkiye'nin geleceği çok parlak. Türkiye doğru ekonomi politikaları uygulanıp yeniden demokrasinin ve hukukun üstünlüğü tesis edilirse ciddi derecede potansiyeli olan bir ülke. ve ben gelecekten çok umutluyum. Buraya da dönmemin nedeni de o zaten."