Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Altın Madeni'nde Yeni Yıla İşçilerle Birlikte Girdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki altın madeni ocağında yeni yıla yerin metrelerce altında işçilerle birlikte girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ocak'ta Gübretaş Maden Yatırımları AŞ. Söğüt Altın Madeni Tesisi'nin açılışını ve ilk altın dökümünün yaptığı Söğüt ilçesindeki maden ocağını ziyaret eden Vali Aygöl, "Mutlu Yıllar Türkiye" diyerek, gece mesaisinde çalışan madencilerin yeni yıllarını kutladı.

Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan ve yerin metrelerce altına inerek faaliyetleri yerinde takip eden Aygöl, işletmenin Türk ekonomisine katkısından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.