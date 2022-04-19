Bilecik'te Turizm Haftası etkinliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in kültür, sanat ve turizmde Türkiye'nin önemli destinasyonlardan biri haline geldiğini söyledi.

Bilecik'in kültür ve turizm hakkındaki zenginliklerine değinen Bircan, "Kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri olan Bilecik, bir yanda Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, Abdullah Mihalgazi ve daha nicesi, öte yandan il ve ilçelerindeki tabiat ve doğal güzellikleri, tarih kokan konakları ve sokakları, tertemiz havası, birbirinden güzel gölleri ve insanı cezbeden daha nice güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor." dedi.

Bircan'ın konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Yöresel ürün ve fotoğraf sergisiyle sona eren etkinliğe, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili Birol Ünsal, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.