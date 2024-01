Bilecik'te Öğretmene Şiddet Protesto Edildi

Bilecik'te, geçen hafta TOKİ Ortaokulundaki bir öğretmenin veli tarafından darbedilmesi, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerince protesto edildi.

Okul önünde toplanan sendikalılar adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Selöz, öğretmenlerin yoğun gayret ve özveriyle görev yaptıklarını söyledi.

Meslektaşlarının zaman zaman şiddete maruz kaldığını anlatan Selöz, şöyle devam etti:

"Maalesef bu şiddet olaylarının bir örneğini de TOKİ Ortaokulunda yaşadık. Vandal bir veli, güvenlik görevlisinin bulunmamasını fırsat bilerek elini kolunu sallayarak okula gelmiş, öğretmenimize şiddet uygulamıştır. Şiddetin her türlüsüne karşı olmakla beraber, nereden gelirse gelsin, sebebi her ne olursa olsun kamu görevini icra edenlere, özelde öğretmenlere karşı şiddetin her türlüsü geleceğe vurulan bir darbe ve yarınlarımızın karartılmasına yönelik hamledir. Bu durum, asla kabul edilebilecek, sineye çekilecek bir konu değildir."

Eylemde, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Veli Şahan ile Eğitim-İş Şube Başkanı Ali Yetkin de birer konuşma yaptı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.