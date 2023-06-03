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Bilecik'te 2 Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Bilecik'te 2 Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te seyir halindeki 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak ile Zafer Sokağın kesiştiği nokta meydana geldi.

Bilecik'te seyir halindeki 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak ile Zafer Sokağın kesiştiği nokta meydana geldi. Kaya Sokak üzerinden Kırklar Caddesi üzerine seyir halindeki Hakan Yaşar T. idaresinde 11 BA 509 plakalı motosiklet, Zafer Sokak kesiştiği noktaya geldiği esnada karşı istikametten seyir halinde olan Erdinç G. idaresindeki 11 AC 755 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpmıştı. Kazada sürücülerinden yanı sıra adı öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Bilecik Güncel Haberler

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