Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler ve Pelitözü mahallelerinde tamamlanan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Subaşı, daha güzel bir Bilecik için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yapımı devam eden ve biten alt ve üst yapı çalışmaları yerinde inceledi.

Subaşı, Başkan Yardımcısı Zafer Gürkan Akyurt ile birlikte Bahçelievler ve Pelitözü mahallerinde tamamlanan alt ve üst yapı çalışmaları yerinde inceledi. İki mahallelerde asfaltlama sorunu yaşanan yerlere yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Subaşı, "Daha güzel bir Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz. Bahçelievler ve Pelitözü Mahallemizde tamamladığımız ve planladığımız çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK