Bilal Erdoğan TÜGVA'nın "6. Kitap Kurdu Yarışması Lansmanı"nda konuştu Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Kudüs'ün özgürlüğü için de bugün İsrail'in devam eden terör saldırılarının bitmesi için de olmazsa olmazımız çok çalışmak, başarılı olmak.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, " Kudüs'ün özgürlüğü için de bugün İsrail'in devam eden terör saldırılarının bitmesi için de olmazsa olmazımız çok çalışmak, başarılı olmak." dedi.

Rami Kütüphanesi'nde, TÜGVA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "6. Kitap Kurdu Yarışması Lansmanı"nda konuşan Bilal Erdoğan, programa katılan çocuklara ileride hangi mesleği yapmak istediklerini sordu.

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda sınavlarda değişiklik yaptığını belirten Erdoğan, "yeni nesil soru" kavramı olduğunu, bu sorularda uzun metinler bulunduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, bu soruların sırrını "daha çok okuyanın daha başarılı olması" şeklinde nitelendirerek, "O zaman lise sınavlarına hazırlanırken de üniversite sınavlarına hazırlanırken de okuldaki bütün derslerinizin hazırlıklarında da başarılı olmanızda en çok kitap okuyan en öne geçecek. Daha başarılı olacak, okuduğunu anlama kabiliyeti artacak. Kelime dağarcığı, kelime bilgisi zenginleşecek. İfade gücü artacak, kendini daha iyi anlatacak. O zaman bu 'Kitap Kurdu' yarışması tam da sizlere göre. Çünkü daha yolun başındasınız. Ortaokulda eğer kitap okuma alışkanlığı kazanırsanız, kitaplarla arkadaş olursanız ortaokul sonrasındaki hayatınızda da başarılı olma şansınız artacak." diye konuştu.

Erdoğan, bu seneki etkinlikte yenilik olduğunu ve telefona yüklenen uygulamayla kitapların dinlenebileceğini aktardı.

Yarışma birincisinin ailesiyle seyahate gönderileceğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Keşke şu anda Kudüs bu durumda olmasaydı da Kudüs olsaydı. Ama şu anda zalim İsrail'in, bırakın sadece Gazze'yi, Batı Şeria'da da Kudüs'te de hem askeri polisi eliyle hem de oradaki hak sahiplerinin evlerini, barklarını, mallarını gasbeden hırsız, terörist yerleşimcilerin zulmüyle oradaki kardeşlerimiz karşı karşıya. İnşallah Kudüs'ün özgürlüğü için de bugün İsrail'in devam eden terör saldırılarının bitmesi için de olmazsa olmazımız çok çalışmak, başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

"Bu mesele bizim meselemiz"

Bilal Erdoğan, meselenin bugünün meselesi olmadığını vurgulayarak, "Yüz yılı aşkın geçmişi olan mesele. Bu mesele bizim meselemiz arkadaşlar. Sakın unutmayın. Hayatınızın bir yerinde, ne zaman size görev düşerse o görevi üstlenmek de sizin boynunuzun borcudur. Nasıl ki bugün Cumhurbaşkanımız belli bir mücadeleyi sürdürüyorsa, oradaki kardeşlerimizin hukukunu savunuyorsa, zalimlere karşı 'one minute' diyerek bir duruş sergiliyorsa, o zaman arkadaşlar biz de çok çalışmak zorundayız." diye konuştu.

"6. Kitap Kurdu Yarışması"nın çok güzel bir fırsat olduğunu belirten Bilal Erdoğan, kitapların yol arkadaşı edinilmesi ve Türkiye'nin her tarafında kurulan kütüphanelerin ziyaret edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün aramızda resimleri olan şehit kardeşlerimizin boşu boşuna ölmüş olmalarını istemiyoruz. Onların bu fedakarlıklarının boşuna gitmemesi için daha çok çalışacağız, daha dik duracağız. Bütün Müslümanların onurunu, şerefini korumak için dimdik ayakta, dosdoğru ileri gitmek için çalışacağız arkadaşlar."

"İstiyoruz ki ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefleyelim"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise vakfın 10 yıl önce çıktığı yolda, bugün 81 il, 571 ilçede faaliyet gösteren, ülkenin en büyük gençlik hareketlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Vakfın gençlere adil ve karşılıksız hizmet ürettiğini vurgulayan Beşinci, "Merkezinde sadece sizler varsınız. İstiyoruz ki ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefleyelim. ve ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel tavırlı gençler yetişsin istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz." dedi.

Beşinci, en kıymetli projelerinden birinin "Kitap Kurdu" olduğunu kaydederek, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan çocuklara 5 farklı kitapla yarışma düzenleyeceklerini anlattı.

Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, SETA Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Bilal Erdoğan, çocuklara kitap hediye etti

Etkinlik alanında, programa katılan çocukların oturduğu sıralarda, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Projeyle ilgili animasyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte Bilal Erdoğan, sorduğu soruları doğru yanıtlayan çocuklara kitap hediye etti.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Yarışmada 100 soru sorulacak

Yarışma kapsamında ortaokul öğrencilerine, 5 kitaptan bilgilerin yer aldığı 100 soru yöneltilecek.

Türkiye'de 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Şubat 2024 olarak belirlenirken, yarışma, 8-9-10 Mart 2024'te online, 21 Nisan'da ise yazılı sınav şeklinde yapılacak.

Yazarlar Ömer Seyfettin, Jules Verne ve Edmondo de Amicis gibi isimlerin kitaplarının yer aldığı sınavın ardından, yarışma birincisine ailesinden iki kişiyle umre veya Balkan turu ile 15 bin lira, ikinciye bilgisayar ile 12 bin lira, üçüncüye ise elektrikli skuter ile 9 bin lira hediye edilecek.