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Biga'da Kardeş Cinayeti: Birkan P. Göğsünden Bıçaklanarak Öldürüldü

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Furkan P., tartıştığı kardeşi Birkan P.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Furkan P. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Furkan P. (25), tartıştığı kardeşi Birkan P.?yi (19,) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti. Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.?yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı. Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde kurtarılmadı. Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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