ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.

ABD, İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzelerle düzenlediği saldırının yankıları sürerken, ABD harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN: KAN DÖKÜLMESİNE KARŞIYIZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı açıklamada, kan dökülmesine karşı olduklarını belirterek şunları söyledi: "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor. İsrail bizim misafirimizi Tahran'da öldürdü. Aslında Cumhurbaşkanı yeminimi ederken o akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edilemez. Hiçbir bölge savaş gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz. İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"BATI, İSRAİL'İ ÇEKSİN"

Bu saldırıları yaparken 'asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların cinayetleri, katliamları, baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı. Şu anda İran Cumhuriyeti tekrar söylemek isterim ki, biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum; lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz.