Beyşehir Gölü hayalet ağlardan temizleniyor

KONYA - Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü, yürütülen çalışmalarla hayalet ağlardan da temizleniyor.

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı nedeniyle su ürünleri kontrol ekipleriyle birlikte gölde tekne ile kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik olarak yapılan denetimlere katılan Konya Tarım ve İl Müdürü Duran Seçen, Beyşehir Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgiler verdi.

"Göl temizliği çalışmaları sürecek"

Beyşehir Gölü'nün unutulan veya terk edilmiş hayalet ağlardan temizlenmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Seçen, 2023 yılında 10 gün süreyle 5 gemi ile gölde dip temizliği işlemlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 5 bin hektarlık bir alanda Beyşehir Gölümüzün dip temizliğini yapmaya çalıştık. Bu 5 bin hektarlık alanda yapmış olduğumuz çalışmada da yine 5 bin metre hayalet ağ ve 520 pinteri göl zemininden temizlemiş olduk. Bu faaliyetleri yürütmelerindeki amacın terk edilmiş veya bırakılmış olan hayalet ağların göl zemininde sürekli potansiyel olarak avlanmaya devam ediyor olması ile aynı zamanda göl zemininin kirletilmesi noktasında da sıkıntılar oluşturması olduğunu anlatan Seçen, "Bu yönüyle de temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz ve 2024 yılında da bu çalışmamızı devam ettirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Beyşehir Gölü 2 il, 4 ilçe ve 22 yerleşim birimini kapsıyor"

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün Konya ve Isparta ili olmak üzere 2 il, 4 ilçe ve 22 yerleşim birimine sınırı olan bir göl olduğunun altını da çizen Seçen, 65 bin hektarlık yüz ölçüme sahip olduğunu, bunun 42 bin hektarının ise Konya ili sınırlarında bulunduğunu belirtti. Seçen, gölde çok fazla balık türü olduğunu, bunlar içerisinde pullu sazan, aynalı sazan, sudak, kadifenin yanı sıra endemik tür olan yağ balığının da yer aldığını kaydetti. Gölde avlanmanın serbest olduğu dönemlerde olduğu gibi yasak olduğu zamanlarda da denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmekte olduklarını da dile getiren Seçen, 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında Beyşehir Gölü'nde Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ile birlikte koordineli ve işbirliği şeklinde denetimler yaptıklarını da vurgulayarak, "Bu kontrollerdeki amacımız kaçak avcılığı önlemek, kaçak avcılığın yanı sıra avlanma yasaklarına avcılarımızın uymasını sağlamak, balıkların üreme dönemlerinde avlanmasının önüne geçmek, dolayısıyla hem ticari avcılıkta hem de amatör avcılıkta 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri av yasağı uygulanmaktadır. Bu dönemde de denetim ve kontrollerimizin daha etkin ve verimli olması açısından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 3 tane dron temin ettik ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teslimini yaptık. Burada daha hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek için denetimlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde gölümüzdeki su ürünlerinin popülasyonunun artarak devam etmesini sağlıyoruz. Mevcut kaynaklarımızın kirlenmemesi noktasında çalışmalar yürütürken diğer yandan da gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi ve sürdürülebilir bir balıkçılık olmasını istiyoruz. Burada önemli olan tabii sadece bizim denetim ve kontrollerimizle iş bitmiyor. Beyşehir Gölümüzde iki tane kooperatifimiz var balıkçılık yapan ve 466 tane tekne ile avcılık yürütülüyor. Kooperatiflerimize burada teşekkür ediyoruz. Sadece avlanma yasağı değil, yine avlanmış olan balıkların boyutları, balıkçılarımızın kullandıkları av malzemeleri, kullanılan teknikler ve yöntemler balık popülasyonuna direk olarak etkileyen unsurlar olduğu için biz sadece kaçak avcılığı değil aynı zamanda kullanılan malzemeler noktasında da denetim ve kontroller yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Seçen, "Balıkların boylarını kontrol ediyoruz. Yine farklı yöntemlerle balık avı yapanlarla ilgili eğitim çalışmaları da yürütüyoruz. Avcılık yapan işletmelerimize, kooperatiflerimize ve üyelerine sürekli hangi boyutlarda, hangi türde balık avlanması gerektiği veya amatör avcılıkta ne kadar balığı avlayacakları noktasında da bilinçlendirmeye yönelik eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla sadece denetim ve kontrol mekanizmasıyla bu iş önlenmiyor, bilinçli avcılık yapılması gerekiyor. Bilinçli malzeme kullanılması gerekiyor ve av yasağına uyulması gerekiyor. Yine avcılarımızın özellikle popülasyonu korumak için balıkların yumurtlama döneminde üremelerine müsaade etmeleri gerekiyor. Müsaade edilmezse popülasyon hızla azalmaya başlayacak ve su ürünlerimizin stokları azalmış olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir balıkçılık da olmamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Balıklandırma çalışmaları 2024'te de sürecek"

Duran Seçen, kurum olarak yürüttükleri denetim ve kontroller dışında göldeki biyolojik ve su ürünleri çeşitliliğini geliştirmek adı altında gerçekleştirdikleri balıklandırma çalışmaları hakkında da bilgiler verirken, 2022 yılında bu kapsamda balıklandırma programı dahilinde 1 milyon 250 bin, 2023 yılında ise 2 milyon yavru sazanı Beyşehir Gölü suları ile buluşturduklarını hatırlatarak, balıklandırma programını bu yıl da artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.