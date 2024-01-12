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Beypazarı'nda yapılan denetimlerde silahlar ele geçirildi

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Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 15 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve 200 mermi ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 15 kurusıkı tabanca, 200 mermi ve pompalı tüfek bulundu. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen silahların sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirterek, bu tür denetimlerin süreceğini bildirdi.

Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 15 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve 200 mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 15 kurusıkı tabanca, 200 mermi ve pompalı tüfek bulundu.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen silahların sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirterek, bu tür denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Beypazarı Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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