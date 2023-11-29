Beypazarı'nda kış tedbirleri toplantısı düzenlendi

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında, kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilgili kurum müdürleri yaptıkları çalışmaları ve aldıkları tedbirleri anlattı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, yaptığı konuşmada, toplantının alınması gereken önlemlerin, hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ani kar yağışı sonucunda, yolda kalanların konaklayabilecekleri mekanların belirlendiğini belirten Yılmaz, "Bilindiği üzere 1 Aralık itibariyle kış lastiği takılması zorunlu hale geldi. Kış lastiği uygulaması denetimlerinin artarak, yapılması önemli. Gerek köy yollarında, gerek karayollarında riskli bölgelerde ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Güler, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefi Cihan Gözcü, Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri İsmail Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Ahmet Candan ve ASKi Beypazarı Bölge Müdürü İbrahim Avcı katıldı.