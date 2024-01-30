Beypazarı ilçesinde kar etkisi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı sonucu ilçe merkezi ve bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar etkisini gösterdi.
İlçe merkezi ile Kırbaşı, Tacettin Oymaağaç, Kapullu, Mahmutlar, Gürsöğüt ve Kargı köyleri beyaz örtüyle kaplandı.
Karın etkili olduğu bölgelerde, karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı.
Oymaağaç köyü Muhtarı Ergün Tuncel, bölgede ulaşım probleminin olmadığını belirtti.