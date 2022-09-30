Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Güncel Kaynak: AA / Halis Akyıldız Mecidiyeköy Tragger Beyoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.