Beyoğlu'nda Otoparkta Silahla Yaralama Olayı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyoğlu'nda otoparkta arkadaşları ile oturan M.D.'nin elindeki silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden B.A. ve yaralanan M.D.'nin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli M.D. tutuklandı.

BEYOĞLU'nda otoparkta arkadaşları ile oturan M.D.'nin elindeki silahın ateş almasıyla iki kişi yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Otopark görevlisi M.D.'nin ruhsatlı silahının iddiaya göre yanlışlıkla ateş almasıyla arkadaşları M.D. ve B.A. yaralandı. B.A kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.D. tedavisinin ardından taburcu oldu.

PANİK ANLARI KAMERADA

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

M.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından tutuklandı.