Beyoğlu'nda Kadınlar Günü Yürüyüşüne İzin Verilmedi
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı trafiğe kapatıldı. Yürüyüşe katılanlar, Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş da katıldı.
Grup daha sonra buradan, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.