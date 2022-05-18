BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİSİN KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER - Haberler

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BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİSİN KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Ağır şekilde yaralanan kadın da hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, emekli polis H.Ö.'nün Y.K.'yi bir süre kovaladığı, ardından kadının sokak ortasında yere üştüğü görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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