Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik panosunda başladı ve kısa sürede evin tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Evde kimsenin bulunmadığı belirlendi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BEYKOZ'da gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Gönderce çıkmazında bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra polis ekipleri, gecekonduda inceleme yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.