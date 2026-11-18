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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Filipinler'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD'li şirketler için 17 milyar doların üzerinde ticari anlaşma ve stratejik yatırım duyurduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgilere göre, Trump, Filipinler'e gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaretini ve ASEAN Zirvesi'ne katılımını tamamladı.

Trump, ziyareti kapsamında ABD'li şirketler için 17 milyar doların üzerinde ticari anlaşma ve stratejik yatırım açıkladı.

ABD- Filipinler ittifakını güçlendirecek, Amerikan şirketlerini ve çalışanlarını destekleyecek önemli anlaşmalar duyuran Trump ile Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler'in ABD'den enerji ve tarım ürünleri ithalatını artırması yoluyla ABD'nin Filipinler ile arasındaki ticaret açığını ortadan kaldırma taahhüdünde bulundu.

Bu kapsamda ABD'li şirketler Boeing ve GE Aerospace, GE Aerospace motorlarıyla donatılmış 20'ye kadar Boeing 787 uçağının Philippine Airlines'a satışına ilişkin 12 milyar dolarlık anlaşmayı tamamladı.

İki ülke, Filipinler'e ABD'li tedarikçilerden kritik savunma ve güvenlik kabiliyetleri sağlamak amacıyla 2 milyar doların üzerinde bir Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredi paketi üzerinde çalışma kararı aldı.

ABD, Filipinler ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki operasyonel erişimini ve caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla FMF kapsamında 400 milyon dolar kullanacak. Bu kaynak, uzun menzilli ateş gücü sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri, kritik altyapı ve çok alanlı insansız hava araçlarının geliştirilmesini kapsayacak.

Ayrıca iki ülke, ABD'nin "Süper Zeka İhracat Programı" aracılığıyla Filipinler'in egemen bulut altyapısına güvenilir yapay zeka teknolojisi sağlanması konusunda işbirliği yapma kararı aldı. Bu doğrultuda Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı, ABD'li bir şirketle 37 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı, savunma alanındaki bulut altyapısını yapay zeka uygulamalarına uygun şekilde modernize etmek amacıyla güvenilir ABD'li teknoloji sağlayıcılarıyla 63 milyon dolarlık bir girişim üzerinde de çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD ve Filipinler, kritik teknolojiler alanında işbirliğini geliştirme taahhüdünde bulunurken, sivil nükleer teknoloji alanında hükümetler arası bir anlaşma olasılığını değerlendireceklerini duyurdu.

ABD'li şirket Astranis, ABD'de üretilen AGILA uydusu üzerinden Filipinler'e bağlantı hizmetleri sunacağını açıkladı. 200 milyon dolara kadar ticari değer taşıyan ve ABD'de 600 kişilik istihdamı desteklemesi beklenen girişimin, Filipinler hükümeti ve halkı için bağımsız ve güvenli bir iletişim altyapısı sağlaması öngörülüyor.

Subic Grain, ABD ordusunun ve ticari faaliyetlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Subic Körfezi'nde 40 milyon dolarlık yeni bir yakıt depolama tesisi inşa edecek.

İki ülke, Filipinler'in en kuzeyindeki adalarda ABD-Filipinler operasyonel erişimini, afet müdahale kapasitesini ve ticari tedarik zincirlerini iyileştirmek amacıyla Basco Havalimanı'nın modernize edileceğini de duyurdu.

Tayland, Endonezya, Malezya ve Brunei ile taahhütler

Trump, ASEAN Zirvesi kapsamında Tayland ile bir ticaret anlaşmasının ve silah satışının büyük ölçüde sonuçlandırıldığını duyurdu.

Ticaret anlaşmasının imzalanması halinde malların yüzde 99'una uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılacağı, Amerikan araçları, tıbbi cihazları, ilaçları, etanolü ve kümes hayvanı ürünlerine yönelik tarife dışı engellere son verileceği bildirildi.

Tayland'ın, ABD yapımı Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) satın alınması için 123 milyon dolara kadar kaynak ayırmayı planladığı belirtildi.

ABD'li şirket Latitude Energy ile Endonezya'nın varlık fonu Danantara, ülkenin kömür kaynaklarından yararlanma kapasitesini geliştirmek amacıyla ABD teknolojisinin kullanılacağı 2 milyar dolarlık bir proje için müzakerelere başlandığını duyurdu.

Panasonic, ABD'li şirket Sila'dan gelişmiş silikon-karbon anot malzemeleri satın almak üzere 1 milyar dolara kadar değere sahip çok yıllı bir anlaşma imzaladı.

Malezya'da da Navajo Transitional Energy Company (NTEC), Montana'nın güneyindeki madeninden çıkarılan kömürü Malezya'nın ulusal elektrik şirketi Tenaga Nasional Berhad'ın yakıt tedarik iştiraki TNB Fuel Services'e sağlamak üzere 3 yıllık, 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Malezya'da ABD'li bir konsorsiyumun ülkenin yapay zeka bulut altyapısını geliştirmesinin, Brunei'de de ABD'li Vertiv şirketine Rimba Veri Merkezi ihalesinin verilmesinin ve yaklaşık 1 milyar dolarlık altyapı yatırımının ABD'li tedarikçilerden karşılanmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA