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Beyaz Saray'dan 'NATO'da birlik korunmalı ve İsveç üye olmalı' mesajı

Beyaz Saray'dan "NATO'da birlik korunmalı ve İsveç üye olmalı" mesajı

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Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ü ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden Rusya işgali altındaki Ukrayna'daki savaş karşısında NATO içinde sergilenen birliğin devam edeceğini vurguladı.

Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ü ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden Rusya işgali altındaki Ukrayna'daki savaş karşısında NATO içinde sergilenen birliğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Jens Stoltenberg Beyaz Saray Joe Biden Güncel Haberler

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