Beyaz Saray'dan "NATO'da birlik korunmalı ve İsveç üye olmalı" mesajı
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Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ü ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden Rusya işgali altındaki Ukrayna'daki savaş karşısında NATO içinde sergilenen birliğin devam edeceğini vurguladı.
Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ü ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden Rusya işgali altındaki Ukrayna'daki savaş karşısında NATO içinde sergilenen birliğin devam edeceğini vurguladı. Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel