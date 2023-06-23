Beyaz Saray'da Modi'ye Kırmızı Halılı Karşılama: Liderlerden ilişkilerde 'yeni dönem' mesajı
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ABD Başkanı Joe Biden devlet ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı.
ABD Başkanı Joe Biden devlet ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmeye Hint Pasifik'te Çin'in artan nüfuzu ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği damga vurdu. Ortak açıklamada bölgede "tehditkar" eylemlerden duyulan endişe dile getirildi.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel