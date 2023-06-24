Beşiktaş'ta Bayram Tedbirleri Kapsamında Havadan Trafik Denetimi

Beşiktaş'ta trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında dron ile havadan trafik denetimi yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri dron ile tespit ederek durdurdu. Uygulamada, sürücü belgesi ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan 23 sürücüye idari para cezası uygulandı.