Beşiktaş'ta Ahşap Bir Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Beşiktaş'ta, ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, binadaki iki kişiyi kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.