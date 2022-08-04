Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı - Haberler

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Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

Berlin'deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

Berlin İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, polisin ele geçirdiği bombaları imha etmek üzere tuttuğu depoda sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının bitişikte bulunan Grunewald ormanına sıçradığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen başka patlamaların ve kuraklığın yangını söndürme konusunda zorluk çıkardığı ifade edilerek şu anda depo ve çevresi de dahil 1,5 hektarlık ormanlık alanın yandığı kaydedildi.

100 itfaiye erinin olay yerinde olduğu aktarılan açıklamada, konutların yangından etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, patlamanın nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin yakınındaki otoyolun kapatıldığı belirtilirken, çevredeki ev ve binaların pencere ve kapılarının kapalı tutulması istendi.

AA / Erbil Başay - Güncel

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