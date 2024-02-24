Üye Girişi
Haberler

Belgrad'da Ukrayna'ya Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'ya destek yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunma ve savaşın son bulması çağrısı yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya- Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'ya destek yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş, Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğince organize edildi. Belgrad'daki Pionirski Park'ında toplanan kalabalık, "Savaşa son, kötülüğe son" ve "Ukrayna kazanacak" yazılı dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada Ukrayna'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, Ukrayna bayrakları taşıdı.

Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, yaptığı açıklamada, "Bu yıl dönümünü gözyaşlarıyla yad ediyoruz çünkü bağımsızlığımızı savunuyoruz. Rusya, Ukrayna'yı bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Başka seçeneğimiz yok, devletimizi ve demokratik ilkelerimizi savunmak zorundayız." dedi.

Tolkac ayrıca, ülkesinin tüm Avrupa'yı "Rus dünyasına" karşı koruduğunu ifade etti.

Katılımcılar, savaşın son bulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Belgrad Ukrayna Rusya Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title