Beijing Havalimanları, Yabancı Ziyaretçiler İçin Ödeme Hizmet Bölgeleri Açtı

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, yabancı ziyaretçiler için daha rahat bir ödeme deneyimi oluşturdu.

İki havalimanı da yabancı ziyaretçilerin alışveriş, yemek ve yabancı banka kartlarıyla işlem yapma, mobil ödeme, nakit ve dijital yuan gibi çeşitli ödeme gereksinimlerini karşılamak üzere Pazartesi günü birer ödeme hizmet bölgesini resmi olarak hizmete açtı.

İki havalimanında an itibarıyla 5 bankacılık noktası, 7 döviz merkezi, 24 ATM ve bir döviz makinesi bulunuyor. Havalimanlarındaki çoğu işletmede yabancı bankaların kartları geçiyor.

Çin Merkez Bankası geçtiğimiz yılın sonlarında, Çin'in yabancı ziyaretçiler için daha elverişli bir ödeme ortamı yaratmak amacıyla yabancı banka kartları, mobil ödemeler, nakit kullanımı ve hesap hizmetlerinin benimsenmesi için çalışmayı sürdüreceğini duyurmuştu.