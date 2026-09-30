Bayraktar, Türkiye-Almanya ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını söyledi

TÜRKİYE-Kuzey- Ren Vestfalya İş Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi şu anda 50 milyar doları aşmış durumda ve 60 milyar dolarlık ortak hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, "Ulusal enerji politikamızın tamamı üç temel direk üzerine inşa edilmiştir. Birincisi enerji arzının güvence altına alınması, ikincisi enerji ithalatına bağımlılığın ortadan kaldırılması ve üçüncüsü ise 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimize doğru ilerlemeye devam etmek. Nihai vizyonumuz basit ama güçlüdür. Tamamen enerji bağımsızlığına sahip bir Türkiye" dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Türkiye-Kuzey-Ren Vestfalya İş Forumu', her iki ülkeden üst düzey bürokratlar ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Beşiktaş'taki Feriye'de gerçekleştirildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, DEİK Başkanı Nail Olpak, NRW.Global Business Genel Müdürü Felix Neugart, DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve iki ülkeden 200'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİ 60 MİLYAR DOLARLIK ORTAK HEDEFE DOĞRU İSTİKRARLI ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik işbirliğinin tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemde bir araya geliyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi şu anda 50 milyar doları aşmış durumda ve 60 milyar dolarlık ortak hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Almanya, Avrupa'daki başlıca ticaret ortağımız olmaya devam ediyor ve Kuzey Ren-Vestfalya bu ilişkinin tam kalbinde yer alıyor. Sadece Kuzey Ren-VestfalAya ile olan ikili ticaret hacmimiz 11 milyar avronun üzerine çıktı. Bugün, bin 300'den fazla Türk şirketi Kuzey Ren-Vestfalya'da faaliyet göstermekte ve ticaret, yatırım ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler büyümeye devam ediyor. Ancak günümüzün küresel ortamı, bize eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte yepyeni zorluklar getiriyor. Son dönemdeki jeopolitik krizler, piyasalardaki süregelen dalgalanmalar ve geleneksel ticaret yolları boyunca artan kırılganlıklar, temel bir gerçeği ortaya koymuştur: Enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliği, endüstriyel rekabet gücü için vazgeçilmezdir. Bunu, son dönemde Avrupa'da yaşanan enerji krizi sırasında açıkça gördük, burada enerji maliyetlerindeki ani artış, keskin enflasyonist baskılara yol açtı ve enerji yoğun imalat sektörünü zor durumda bıraktı" dedi.

'ULUSAL ENERJİ POLİTİKAMIZIN TAMAMI ÜÇ TEMEL DİREK ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR'

Bakan Bayraktar, "Endüstrilere ve tüketicilere enerjinin güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını sağlamak, artık tüm hükümetler için en kritik öncelik haline gelmiştir. Türkiye'de politikalarımızı bu gerçekler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ulusal enerji politikamızın tamamı üç temel direk üzerine inşa edilmiştir. Birincisi enerji arzının güvence altına alınması, ikincisi enerji ithalatına bağımlılığın ortadan kaldırılması ve üçüncüsü ise 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimize doğru ilerlemeye devam etmek. Nihai vizyonumuz basit ama güçlüdür: Tamamen enerji bağımsızlığına sahip bir Türkiye. Bugün, elektrik tüketimimiz Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın hemen ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak, bu muazzam ve artan talebe rağmen, yenilenebilir enerji şu anda 125 bin megavatı aşan toplam kurulu gücümüzün yüzde 63'ünden fazlasını oluşturmaktadır. Daha net bir tablo sunmak gerekirse, yalnızca 2025 yılında, rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektrik, tüm endüstriyel tüketimimizin yaklaşık yüzde 75'ini karşılamaya yetmiştir" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARININ YILLIK 4,5 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKİYOR'

Bakan Bayraktar, "Yeşil enerjinin ötesinde, Türkiye, TANAP doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi son derece karmaşık enerji altyapı projeleri kapsamında, hem ülkemiz hem de bölge için enerji arzını güvence altına alma konusunda sağlam ve kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Bu stratejik enerji koridorları sadece iç talebimizi karşılamakla kalmıyor; yeni güzergahlar ve kaynaklar açarak Avrupa'nın arz güvenliğini de aktif olarak güçlendiriyor. Bu derin deneyime dayanarak ve Alman ortaklarımızla birlikte, artık doğal gaz ve yeşil hidrojenden modern elektrik şebekelerine ve kritik malzemelere kadar uzanan yeni nesil ortak projeleri hayata geçirebiliriz. Ancak, bu iddialı geçiş planlarını tartışırken, dünya çapında enerji sektörünün karşı karşıya olduğu en acil engellerden biri olan finansman konusunu ele almalıyız. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, net sıfır hedeflerine ulaşmak için küresel temiz enerji yatırımlarının 2030'ların başlarında yıllık 4,5 trilyon doların üzerine çıkması gerekiyor. Küresel ölçekte rekor düzeyde harcama yapılmasına rağmen, fiili yatırımlar hala ihtiyaç duyulan miktarın çok gerisinde kalıyor" dedi.

'GELECEĞE BAKARKEN HEDEFLERİMİZİ DAHA DA YÜKSELTİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Bu devasa finansman açığını kapatmak, uluslararası finans kurumlarının, sermaye piyasalarının ve özel yatırımcıların cesur adımlar atmasını gerektiriyor. İşte bu noktada Almanya'nın finansal gücü, sermaye desteği ve ortak girişimlerde risk paylaşımı belirleyici bir rol oynayabilir. Türkiye'nin proje yürütme kapasitesini Almanya'nın finansal imkanlarıyla birleştirerek, iddialı geçiş hedeflerini finansman sağlanabilir, somut varlıklara dönüştürebiliriz. Geleceğe bakarken hedeflerimizi daha da yükseltiyoruz. Türkiye'nin bu yılın ilerleyen aylarında Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmasıyla birlikte, küresel topluma yenilenebilir enerji, şebeke yatırımı ve iklim konusunda daha da iddialı uzun vadeli hedeflerimizi açıklayacağız. Bugün enerji, lojistik ve inovasyon alanlarında imzalanan ticari anlaşmalar, sahada yatırım ve işbirliği yapma isteğinin şimdiden güçlü olduğunu göstermektedir" diye konuştu. Bakan Bayraktar son olarak, "Hem Türkiye'den hem de Kuzey Ren-Vestfalya'dan gelen iş dünyası liderlerimizi, bu forumu, sağlam yatırımlar, akıllı finansman yapıları ve net bir ortak vizyonla desteklenen pratik, uzun vadeli ortaklıklar kurmak için değerlendirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

Forumda, DEİK ile NRW.Global Business arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Forumda ayrıca 'Duisport-Arkas-Mars Logistics', 'Köln Bonn Flughafen-SAW-HEAŞ', 'Messe Düsseldorf-TÜDÖKSAD', 'Schmitz Cargobull-Orsan', 'REWE Group-Paloma Hotels', 'Circular Valley Foundation-Fark Labs' ve 'Uniper-Biotrend' arasında da iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar ile Türkiye-Almanya arasındaki demiryolu ve intermodal taşımacılık bağlantılarının güçlendirilmesi, havacılıkta operasyonel verimlilik ve yolcu hizmet kalitesinin artırılması, sanayide ortak üretim ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, enerjide biyometan üretimi ve Avrupa'ya ihracat imkanlarının oluşturulması, turizmde Türkiye'ye yönelik kapasite ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması, döngüsel ekonomide ise teknoloji transferi ve ortak pilot projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı