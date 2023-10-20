Bayındır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Camii Mahallesi'ndeki Hacı Sinan Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasını okuyan Abdulcihan Ceco, Filistin halkının, onlarca yıldır devam eden abluka, işgal ve zulme dur demek için iradesini ortaya koyduğu belirtti.

İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Ceco, "Bütün dünyanın kenardan seyrettiği bu soykırım girişimine seyirci kalmayacağız. Batının hipokrasisine, İsrail'in zulmüne, Müslüman devletlerin sessizliğine ve ince hesaplarına karşı, izzetli duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Hakikatin güneş gibi üzerimizde bulunduğu bir dönemde, ihtiyatları, çıkarları ve haysiyetsizlikleri ile zulme destek veren taşeron Siyonistleri, tarih gibi, biz de unutmayacağız." dedi.

Etkinliğe Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve İlçe Müftüsü Muhammet Meral de katıldı.