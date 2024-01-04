Batman Valisi Ekrem Canalp, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Canalp, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğraflarını seçen Canalp, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde umut hikayelerine odaklanan ve "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" adlı karelerine oy verdi.

Vali Canalp, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, " Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi artık Türkiye'nin uluslararası bir markası haline geldi. Nasıl ki Türk Hava Yolları ulaşım anlamında milli bir gururumuz, Anadolu Ajansı da medya anlamında Türkiye'nin uluslararası bir marka değeridir. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum." ifadelerini kullandı.