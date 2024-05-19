Üye Girişi
Haberler

Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi ekipleri, Raman Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçti. Evde yapılan incelemede, hem içeride hem de avluda yığınlar halinde çöp olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından 20 ton çöpü tahliye etti ve evde ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Raman Mahallesi 1810. Sokak'taki bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler hem evin içinde hem de avlusunda yığınlar halinde çöp olduğunu tespit etti.

Gerekli izinlerin alınması, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Batman Belediyesinde Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerinden ekipler çöpün tahliyesi için çalışma başlattı.

Evden 2 kamyon dolusu yaklaşık 20 ton çöp çıkartıldı.

Belediye ekiplerince çöpün tahliye edilmesinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Belediyesi İnceleme Batman Yaşam Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title