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Batman'da anaokulu bahçesinde sebze yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

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Batman'da bulunan 16 Mayıs Anaokulu'nda öğrencilere sebze yetiştiriciliği eğitimi veriliyor. Okul bahçesinde düzenlenen bölümde öğrenciler, patates, soğan, roka ve dereotu yetiştiriyor. Bu etkinlik sayesinde öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor ve sebzeleri yetiştirerek gelişim sürecini gözlemleme fırsatı sunuluyor.

Batman'da anaokulu bahçesinde ayrılan bir bölümde öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretiliyor.

16 Mayıs Anaokulu'nda idareciler ve öğretmenler tarafından bahçedeki bir bölüm sebze ve meyve yetiştirilmesi için düzenlendi.

Öğretmenler bu bölümde öğrencilerin de yardımıyla patates, soğan, roka ve dereotu yetiştiriyor.

Ders ve sosyal etkinliklerden arta kalan zamanlarda bahçeye çıkan öğrenciler çapa ve sulama yapıyor.

Öğrencilere bu sayede hem sebze yetiştiriciliği öğretiliyor hem de doğa sevgisi aşılanıyor.

Okul müdürü Lokman Kaya, AA muhabirine, öğrencilerle bahçede çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları bu etkinlikle öğrencilerin bir bitkinin gelişim sürecini gözlemelerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Bahar şenliklerinde yetişen ürünlerimizi kullanabilmek amacıyla bahçemizde patates, soğan, marul, dereotu, roka gibi ürünlerin tohumlarını çocuklarımızla birlikte toprağa attık. Çocuklarımız sulamasını ve bakımını yapıyorlar." diye konuştu.

Yetiştirilen sebzeleri düzenleyecekleri sosyal etkinliklerde tüketeceklerini anlatan Kaya, çocukların kendi yetiştirdikleri ürünleri afiyetle yiyeceğini belirtti.

Kaya, bahçe etkinliklerinin eğitimin bir parçası olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Arjin Keklik, bahçede sebze yetiştirdiklerini, sebzelerin bakımını ve sulamasını yaptıklarını söyledi.

Mizgin Demir de yaptıkları bu faaliyetle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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