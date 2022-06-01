Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor! - Haberler

Yarımada da yarışacak birbirinden özel 75 klasik otomobilin olduğu Ralli'nin finali ise Çeşme'nin yeni Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve Arkas Grup, Klasik Otomobil Kulübü ICRYPEX, Mesa'nın destekleriyle, 2022 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi, 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

1950'li modellerden, 1980'li modellere, hemen her markadan, her biri dönemin özelliklerini taşıyan 75 klasik otomobil Çeşme, Urla, Karaburun yollarında nostalji rüzgârı estirecek.

"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Batı Anadolu Rallisi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Birbirinden özel ve güzel klasik araçlar finali Çeşme Cumhuriyet Meydanımızda yapacak. Kazasız belasız bir yarış diliyor ve yarışmaya giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

64 kadın pilot-copilot katılıyor

Kulüp Başkanı Durgut Berberoğlu, Batı Anadolu Rallisi'nin her yıl Ege çevresinde yapıldığını, bu yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden klasik severlerin İzmir'e gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, organizasyonun turizmi de hareketlendiren bir yönü olduğunu, kalabalık bir katılımcı ve teknik ekip ile yarımadada olacaklarını söyledi. Berberoğlu, ayrıca kadın ve çocukları içeren sosyal medya konulara duyarlı bir kulüp olarak, bu ralli gelirlerinin bir kısmı ile Çeşme Belediyesi'nin Kadın Projesi ÇEŞKA'ya katkı sağladıklarını iletti. Kadınların en yoğun ilgi gösterdiği otomobil sporları branşı olan Batı Anadolu Rallisi'ne 64 kadın pilot-copilot katılıyor.

Finali Çeşme'de yapılacak

Batı Anadolu Rallisi, Hakan Kanca Direktörlüğünde 4 Haziran Cumartesi günü, Grand Çeşme ONTUR ve ON'LIVE Otel'den Start alacak. Ekipler rallinin ilk gününü Çeşme Meydanı'nda tarihi kalenin önünde sonlandırırken, Çeşme Belediyesi'nin sürpriz ödülüne kavuşacaklar. 2. Gün ise gala ve ödül töreni ile sona erecek. Yarışta dereceye giren ekiplere ödülleri, ON'LIVE OTEL'de düzenlenecek galada Aegean Band Grubu müzikleri eşliğinde verilecek.

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