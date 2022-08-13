Haber : Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki pastanenin mutfağında alev alan fritöz yangına neden oldu.

Alevlerin bacayı tutuşturması üzerine yangın, pastane içerisinde bulunan çalışma ofisine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, pastanede maddi hasar meydana geldi.

Hafif yaralanan bir personel hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenenlerin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Çankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title