Başkentte pastanede çıkan yangında bir kişi yaralandı Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Çankaya ilçesindeki pastanenin mutfağında çıkan yangında bir personel yaralandı, dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki pastanenin mutfağında alev alan fritöz yangına neden oldu. Alevlerin bacayı tutuşturması üzerine yangın, pastane içerisinde bulunan çalışma ofisine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, pastanede maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan bir personel hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenenlerin tedavisi olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Sefa Şahin Bahçelievler Mahallesi Çankaya Güncel Haberler

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