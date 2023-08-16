Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Sekmen, eski binaların dönüşümü ve yeni yapıların inşasıyla şehrin çirkin görüntülerden kurtulacağını ve vatandaşların daha yaşanabilir mekanlara kavuşacağını söyledi. Ayrıca, tarihi dokuların da korunduğunu ve yerinde dönüşüm modelinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Sekmen: "Kentsel dönüşümde hız kesmeyeceğiz"

ERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür" diye konuştu.

Depremin ülkemiz için bir gerçek olduğunu ve bu anlamda ülke olarak her anlamda hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Başkan Sekmen, "Erzurum içinde aynı durum geçerli. Birinci derece deprem kuşağında bulunuyoruz. Geçmişte yapılmış sağlıksız hatta ömrünü tamamlamış binaların dönüşümüne Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir gayret gösteriyoruz. Şehrimizde imkanlar ölçüsünde daha önce inşa edilmiş binaların dönüşümünü yapmak ve yerine yenilerinin inşasını mümkün hale getirmektir. Üç kümbetler civarında 5 blok 77 daire 16 işyeri olan bir alanı kamulaştırdık yıkıma başladık. Böylece hem şehirdeki çirkin görüntüleri kaldırıyoruz bir yanda da vatandaşımıza ödemelerini yaparak daha yaşanabilir mekanlara kavuşmasını sağlıyoruz." dedi.

"Eski SGK binası yerine tarihi bina yapılacak"

Erzurum'u bir yanda modern kimliğine kavuştururken bir yanda da tarihi dokuları muhafaza ettiklerini belirten Başkan Sekmen, "Bazı alanlarda da yerinde dönüşüm yapıyoruz. Kendi evlerinin bulunduğu alanda yeni konutlarını veriyoruz. Kentsel dönüşüm bizim göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önemli bir gündem maddesiydi. Hız kesmeden buna devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu anlamda destek bekliyoruz. Yıkımı tamamlanan eski SGK binasını yerine geçmişte orada bulunan bir tarihi binayı aslına uygun şekilde yeninden yapacağız. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak 500 yerde altyapı başta olmak üzere hizmetlerimiz ve projelerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Yerinde dönüşüm modeli önemli"

"Gerek kendi imkanlarımız ve gerekse TOKİ işbirliği ile Erzurum'un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "En önemlisi de, bu süreci 'Yerinde dönüşüm' modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Yeni projeler ve kentsel dönüşüm hamleleriyle Erzurum'u yenilemeye, Erzurum'u büyütüp geliştirmeye ve bu kadim şehri hak ettiği noktaya ulaştırmaya hep birlikte devam edeceğiz."