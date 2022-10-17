Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi Güncel Haberler Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi. Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi. Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesinde yokuşta park halinde olduğu belirtilen İETT otobüsü, birden kaymaya başladı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otobüs, yolun bitimindeki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Başakşehir İETT Güncel Haberler

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