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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ 233. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ 233. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik tedbirleri, asayiş uygulamaları ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ 233. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ı ziyaret eden Vali Arslan, güvenlik tedbirleri, asayiş uygulamaları, trafik hizmetleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele gibi konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, personele kolaylıklar diledi.

Vali Arslan, daha sonra DSİ 233. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

DSİ tarafından yürütülen hizmetler, devam eden çalışma ve projelerle ilgili DSİ 233. Şube Müdürü Bünyamin Karahan'dan brifing alan Vali Arslan, birimleri de gezdi.

Vali Arslan'a, ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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