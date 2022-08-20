Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ Güncel Haberler Bartın haberleri: BARTIN'da düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. BARTIN'da düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. Bartın İnkum tatil beldesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde Derya Uluğ, konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Derya Uluğ şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konser sonunda Derya Uluğ'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Bartın Belediye Başkanı Cemal çeşitli hediyeler verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Derya Uluğ Bartın Güncel Haberler

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