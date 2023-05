Hırsızlık yapan kişiyi vatandaşlar yakaladı! Linç edilmekten polis kurtardı

Eskişehir'de, banka görevlisinin yükleme yaptığı Atm'nin arka bölümünden yaklaşık 50 bin TL para alarak kaçan 26 yaşındaki Ömer C.'yi , peşinden koşan vatandaşlar yakaladı. Çıkan arbede sonucu vatandaşların darbettiği Ömer C., polis ekiplerince kurtarılarak gözaltına alındı.

GÖREVLİNİN BOŞ ANINDAN FAYDALANMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Porsuk Bulvar İletişim Sokak'ta meydana geldi. Bir bankanın görevlisi, sokak üzerindeki Atm'ye para yüklemek için arka bölümünü açtı. Para dolu çuvalı içeride bırakıp Atm'nin ön tarafına geçen görevli, sistemi kapatmak ve sırada bekleyenleri uyarmak istediği sırada içeri giren Ömer C., yaklaşık 50 bin TL parayı alıp kaçtı.

Görevlinin bağırması üzerine çevredekiler, Ömer C.'nin peşine düştü. Yaklaşık 200 metrelik kovalamacanın ardından Ömer C., vatandaşlar tarafından Köprübaşı mevkisinde yakalandı. Şüphelinin elindeki paraları alan vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada Ömer C., Porsuk Çayı'na atlayarak kaçmak istedi. Buna izin vermeyen vatandaşlarla Ömer C. arasında kısa süreli arbede çıktı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Linç edilmekten, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kurtarılan Ömer C., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Vatandaşların şüpheliden aldığı paralar ise polise teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ömer C., ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, ATM ve çevresinde incelemede de bulundu.

"KENDİNİ SUYA ATMAYA KALKTI"

ATM'den paraları alıp kaçan Ömer C.'yi yakalayanlardan Tansel Uyar, görevlinin uyarması üzerine şüpheliyi yakaladıklarını anlatarak, "ATM'den bir şahıs kovaladık. Banka görevlisi arkadaş, buradan bağırarak devam etti. Tabii baya da hızlı koşuyordu, üzerinde de para olduğunu tespit ettik. Peşinden koşmaya başladık. Ben de 'polisim yat yere' deyince bir duraksattık. İleride de yere yatırıp görevli memurlara teslim ettik. Üzerinden de paralar çıktı. Şimdi de emniyete götürdüler.

Kendini suya atmaya kalktı ama yakaladık oradaki vatandaşların sayesinde tuttuk, çektik. Sağ salim de paraları aldık. Banka görevlisi de kurtulmuş oldu. Elimizden bu kadarı geldi" diye konuştu.