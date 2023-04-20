Balıkesir Valisi Şıldak bayram öncesi trafik denetimine katıldı Açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Vali Şıldak beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile denetim noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin bayramlarını kutladı.

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Şıldak bayram yoğunluğu için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla vatandaşlara trafikte farkındalık oluşturmak için kampanyalar başlattıklarını anlatan Şıldak şöyle konuştu:

"Trafikte çok canlar yanıyor, özellikle bayram tatillerinde artış gösteriyor. Bu bayramda inşallah hiçbir kayıp vermeden vatandaşlarımız sevdiklerine kavuşsunlar istiyoruz. Emniyet bölgemizde asayiş ekip sayımız 741, personel sayımız 4 bin 510'dur. Trafik personel sayımız 1009, ekip sayımız 419 olmak üzere toplam 5 bin 519 polisimiz bayram süresince görev yapmış olacak. Jandarmamız 1439 personelle 481 ekiple asayiş hizmetlerini yönetecekler. Trafikte 144 personel, 85 ekibimiz görev yapacak. Toplamda ise 1583 personel ve 580 ekip 220 araçla jandarmamız da sahada olacak. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanlara hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.