Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Haberler

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Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ve örgüte fon sağladıkları değerlendirilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Hatay, Isparta ve İstanbul'da belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

Cumhuriyet Balıkesir Güncel Haberler

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