Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Ahmet Pesen - Güncel
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Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 16 ECY 81 plakalı otomobil, Bandırma-Yeşilçomlu Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Y.D. ve otomobildeki 3 kişi, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Pesen - Güncel

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