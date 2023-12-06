Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerinin Ayvalık'taki bir araca yönelik yaptıkları operasyonda 101 gram metamfetamin, 9,3 gram kokain, 1,34 gram esrar, 3 adet sentetik hap ele geçirdi.
Ekipler konuyla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR