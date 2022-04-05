Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 9 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir, Edremit, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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