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Balıkesir'de DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Balıkesir Jandarma Edremit Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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