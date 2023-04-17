- Kadir Gecesi Azerbaycan'da idrak edildi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kadir Gecesi, Şehitlik Camii'nde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'nde dualarla idrak edildi. Camide iftarlarını açtıklarını belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, "Kadir Gecesi'nde diğer günler, diğer gecelerden farklı olarak acaba bu gece ibadetlerimizi daha artırabilir miyiz? Bu şekilde bir gayret var herkeste hamdolsun. Bizim kardeşlerimize tavsiyemiz şu; en azından bütün bu geceyi uykumuzdan fedakarlık ederek elimizden geldiği kadar kıymetini bilebilmek. Çünkü bir daha bir yıl sonra gelecek. Bir yıl bu geceyi beklemek zorunda kalacağız. Bir de tabii ki ömrümüz bir dahaki yıl kalacak mı kalmayacak mı onu da bilmiyoruz. O sebepten dolayı bugün bin aydan hayırlı olan geceyi, yani karşılığında 84 yıllık bir ömür, bir ömür bu yıl en çok yapmak istediğimiz, en çok yapabildiğimiz ibadetle tahminlerimizi yapacağız" dedi.

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okunması, kaza namazlarının kılınması ve mutlaka bir ihtiyaç sahibine yardım edilmesi çağrısında bulunan Açık, "Kur'an okuyabildiğimiz kadar Kur'an okuyalım. Bugün ne yaparsak karşılığında sanki 84 yıl o işi yapmış gibi bir sevap ve bir güzellik kazanacağız. Hem manen hem de madden yüceltmiş olacağız. Rabbim inşallah Kadir Gecesi'ni en güzel bir şekilde geçirebilmeyi nasip etsin" dedi.

Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık'ın Kadir Gecesi'nin faziletlerini anlattığı vaazla devam etti. Camiyi dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı. Programda teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildi. Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılan çocuklara içinde atıştırmalıkların bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.