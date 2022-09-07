BAKLAVA PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
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GAZİANTEP'te şehirler arası otobüs terminalinde E.G. isimli kişinin elindeki baklava paketinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi.
GAZİANTEP'te şehirler arası otobüs terminalinde E.G. isimli kişinin elindeki baklava paketinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis, şüphe üzerine E.G. isimli kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan E.G.?nin elindeki paketi inceleyen ekipler, baklava dilimleri arasına gizlenmiş 90 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel