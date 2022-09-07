BAKLAVA PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Güncel Haberler GAZİANTEP'te şehirler arası otobüs terminalinde E.G. isimli kişinin elindeki baklava paketinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi. GAZİANTEP'te şehirler arası otobüs terminalinde E.G. isimli kişinin elindeki baklava paketinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis, şüphe üzerine E.G. isimli kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan E.G.?nin elindeki paketi inceleyen ekipler, baklava dilimleri arasına gizlenmiş 90 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., emniyete götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BAKLAVA PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.