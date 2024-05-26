Bakırköy'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Bakırköy'de 4 şüphelinin evden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şüpheliler, Ataköy'deki bir evin kapısını kırarak içeri girdi ve yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyalarını çaldı. Polis, zanlıların bölgedeki diğer evlerden de hırsızlık yaptığını belirledi.
Bakırköy'de, 4 şüphelinin evden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta 4 kadın, Ataköy'deki bir evin kapısını aletle kırarak içeri girdi.
Bir şüpheli, gözcü olarak dışarıda beklerken 3'ü evdeki dolapları karıştırarak yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyalarını çaldı.
Hırsızlık anı, binanın ve evin içindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Polis, 4 zanlının bölgedeki iki evden daha hırsızlık yaptığını, bir evin ise kapısını zorladığını ama içeri giremediğini belirledi.
Ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüphelileri arıyor.